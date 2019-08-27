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  3. Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai izleyicilerinden fragmana yoğun ilgi!

Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai izleyicilerinden fragmana yoğun ilgi!

Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor" Hercai izleyicilerinden fragmana yoğun ilgi!

Hercai yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Hercai ne zaman başlıyor? ATV’de yayınlanan dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtım izleyicinin heyecanını daha da artırdı. Yeni sezonun mutlu başlayan fragmanında bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

Hercai yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Hercai ne zaman başlıyor? ATV’de yayınlanan dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Yayınlanan tanıtım izleyicinin heyecanını daha da artırdı. Yeni sezonun mutlu başlayan fragmanında bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

Hercai yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu haline geldi. Hercai dizisinin yeni bölümlerinin eylül ayı içerisinde yayınlanmaya başlanması bekleniliyor.

HERCAİ YENİ SEZON ÖZEL TANITIM YAYINDA

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda çalan şarkıda, “”Yanyana aşarız hepsini, Dertlerin ismini, cismini. Fırlat at içinden uzağa, En mutlu masal yanında.” sözleri geçiyor.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Mutlu başlayan fragmanda bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

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