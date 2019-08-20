Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai izleyicileri yeni sezonu bekliyor!

“Hercai ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Hercai yeni sezon için heyecan giderek artıyor. ATV’nin sevilen dizisinin heyecanlı sezon finalinin ardından yeni bölümlerde neler olacağı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin bulunduğu dizi her hafta reytinglerde ilk sıralarda yer alıyordu. İşte Hercai sezon finalinde yaşananlar ve detaylar…

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu haline geldi. Hercai dizisinin yeni bölümlerinin eylül ayı içerisinde yayınlanmaya başlanması bekleniliyor.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.