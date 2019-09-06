Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? 2019 Hercai yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai imkansızlıklardan doğan aşk öyküsünü anlatıyor. Hercai sezon finalinde; Reyyan'ın bin parçaya böldüğü kalbinin kırıklarını eski sağlamlığında yeniden birleştirmek, herkesi ve her şeyi karşısına alıp mutlu bir yuva kurmak isteyen Miran'ın verdiği üstün çaba ekranlara gelmişti. Yeni sezonda neler olcağı merak konusu. Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Hercai dizisinin yeni bölüm tanıtımında ATV'nin resmi sitesinde 30 Eylül Pazartesi günü yayının başlayacağı belirtiliyor. Ancak fragmanda konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda çalan şarkıda, “”Yan yana aşarız hepsini, Dertlerin ismini, cismini. Fırlat at içinden uzağa, En mutlu masal yanında.” sözleri geçiyor.

Mutlu başlayan fragmanda bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

HERCAİ SEZON BÖLÜMÜNDE BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak. Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.