Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2019 Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hercai yeni sezon fragmanı yayınland. Dizinin sevenleri 2019 Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? merak ediyordu. Hercai dizisi, geçtiğimiz sezon 12 bölüm olarak ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Reyyan ile Miran'ın aşkını anlatan Hercai'nin yeni sezon fragmanı merak ediliyordu. Yeni sezon tanıtım fragmanındaki düğün sahnesi Hercai izleyenlerini heyecanlandırdı. 2019 Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde yer alıyor..

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Dizi Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!