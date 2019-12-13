Hercai oyuncularından Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kayakesen nerelerde oynadı?
Hercai oyuncularından Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai yeni bölümü ile Cuma akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu ekleniyor. Ünlü oyuncu Ahmet Kayakesen'in Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Hercai oyuncularından Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..
Hercai oyuncularından Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen , başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Ahmet Kayakesen'in rolü merak konusu. Hercai oyuncularından Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? araştırılmaya başladı. İşte yanıtı..
AHMET KAYAKESEN KİMDİR?
Genç oyuncu Kayakesen 27 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda okuldaki tiyatro etkinliklerinde aktif görev alan Kayakesen, ilerleyen süreçte oyuncu olmaya karar vererek bu doğrultuda adımlar atmıştır. Orta halli bir eğitim hayatı geçirmiş ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamamıştır.
Ahmet Kayakesen, 184 cm boyunda, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise Oğlaktır.
DİZİLERİ
2015 - Kocamın Ailesi - (Fatih Saraçlı)
2016 - Hanım Köylü - (Buralı İsmail)
2016 - Aşk Yalanı Sever - (Hayrettin)
2016 - Kertenkele: Yeniden Doğuş - (Murat Komiser, Ay Yıldızlı Adam, Kertenkele)
2017 - Savaşçı - (Üsteğmen Burak Komutan)
2017 - İki Yalancı - (Alp)
2018-2019 - Yasak Elma - (Hakan Kurtuluş)
FİLMLERİ
2014 - Çılgın Dersane 3 - (Ercü)
2017 - Seni Gidi Seni - (Bülent)
2018 - Koca Bulma Sanatı - (Tibet)
2019 - İstanbul - (Salih)