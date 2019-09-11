Hercai ne demek? Hercai kelimesi ne anlama geliyor? soruları arama motorunda aratılan konular arasında yerini aldı. Atv’de yayınlanan Hercai dizisi çok tutuldu ve reyting rekorlarını altüst etti. Dizinin yaygınlaşması ile beraber isminin anlamı ve manası da merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Hercai kelimesinin TDK’ya göre anlamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

HERCAİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai kelimesi Fars kökenli bir kelimedir. Türk Dil Durumu’na (TDK) göre Hercai: Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç ve aşkta değişken, vefasız anlamlarını taşımaktadır.

HERCAİ KELİMESİNİN HİKAYESİ

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.

Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.

O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "KARDELEN" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir.

İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.