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  • Hercai Miran ölüyor mu? Hercai 45. bölüm 2. fragman geldi!
29 Ekim 2020 Perşembe 00:05 | Son Güncelleme:

Hercai Miran ölüyor mu? Hercai 45. bölüm 2. fragman geldi!

Hercai Miran ölüyor mu" Hercai 45. bölüm 2. fragman geldi!

Cuma akşamları atv ekranında yayınlanmakta olan Hercai dizisinin ilk iki sezonu başarılarla geçtikten sonra 3. sezonda yapım reytingler konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadı. Özellikle total grubunda yükselen dizi, bir miktar reytinglerini düzeltince işler de yoluna girmeye başladı. Hercai Miran ölüyor mu? Hercai 45. bölüm 2. fragman geldi.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin 45.bölüm 2. fragmanı geldi. Miran’a neler olacağı merakla bekleniyor. Vurulan Miran’ın Azat tarafından kurtarılma çabası, Reyyan’ın aşkını hayatta tutma gayretleri 45. bölümde dikkat çekecek. Gönül karakterine ne olduğu da herkesin merakını süslüyor.

Artık karikatürize bir karakter olarak dikkat çeken Azize hanımın intikam ateşinin bir türlü sönmediğini de yeni bölümde görebileceksiniz… Hercai dizisinin 30 Ekim Cuma günü yayınlanacak 45. bölümünden 2.fragman paylaşıldı.

Dizinin fragmanında Miran, kendinden geçmiş şekilde yatıyor. Arka planda ise “Miran öldü” sözünü duyabilirsiniz. Reyyan, ortalığı kırıp döküyor… Reyyan’ın rüyası da olabilir tüm bunlar…

Reyyan ve Miran’ın bir türlü mutlu olamamaları, araya hep başka olayların girmesi, senaristlerin iki karakteri kısa bir süre mutlu ettikten sonra başlarına birçok bela açmaları, artık dizinin standardı olmaya başladı…


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