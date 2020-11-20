Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Hercai 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai’de Hazar Şadoğlu vuruluyor! Ekranların sevilen dizisi Hercai 20 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 48. bölümü ile izleyicilerin nefesini kesti. Arslan Aslanbey’in Hazar Şadoğlu’nu vurması ortalığı karıştırdı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizide Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nı yıkıyor. Peki, Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Hercai 49. bölüm fragmanı ve 48. bölüm özeti ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



HERCAİ 47. BÖLÜM ÖZETİ

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez.

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir.

Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

HERCAİ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.