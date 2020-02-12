Hercai dizisiyle ilgili flaş gelişme! Hangi ünlü oyuncu kadroya dahil oluyor?
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Son olarak diziye ünlü bir kadın oyuncu daha dahil oldu.
ATV'nin iki sezondur cuma akşamlarına damgasını vuran Mia Yapım imzalı "Hercai" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu hafta ekrana gelecek 32. bölümde Ege Kökenli rol alacak. Başarılı oyuncu "Hercai"de Fransız Dennis karakteriyle tansiyonu yükseltecek.
Öte yandan Hercai'ye önümüzdeki sene de devam edecek olan Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz bu kez İstanbul'da geçecek tutkulu bir aşk dizisi daha hazırlıyor.