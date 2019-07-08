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  3. Hercai dizisinin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisinin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisinin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisi ile büyük çıkış yakalayan Ebru Şahin sosyal medyayı da sallamaya devam ediyor. Ebru Şahin'in son olarak paylaştığı fotoğraf sosyal medyada ses getirdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin kuşkusuz son dönemin en popüler oyuncularından biri. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Ebru Şahin dün yatağın üzerinde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Şahin'in paylaştığı fotoğraf 375 bin kişi tarafından beğenildi.

ŞUURSUZ AŞK'IN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

'Hercai’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin ile İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin vizyon tarihi de belli oldu. Şahin’in akıl hastanesinde tedavi gören ‘Menekşe’ adlı bir karakteri canlandırdığı yapım, 20 Aralık’ta beyazperde de olacak. 


 

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