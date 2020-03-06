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  3. 'Hercai' dizisinin yıldızı Akın Akınözü: Star olma derdim yok

'Hercai' dizisinin yıldızı Akın Akınözü: Star olma derdim yok

'Hercai' dizisinin yıldızı Akın Akınözü: Star olma derdim yok

‘Hercai' dizisinin yıldızı Akın Akınözü, kız arkadaşı Sandra Pestemalciyan ile Etiler'deydi.

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Mardin’de çekilen dizi setinden fırsat buldukça İstanbul’a geldiğini söyleyen Akınözü, evleneceği yönündeki haberleri “Şimdilik öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor” şeklinde yalanladı. Oyunculuk sektöründeki star kavramına değinen Akınözü, “Star ne demek! Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. İşimi iyi yapmaya çalıyorum” dedi. 


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