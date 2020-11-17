Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü hakkında şoke eden iddia

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nden şoke eden haber geldi. Başarılı oyuncunun sette yaşanan bir tartışmanın ardından yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu iddia edildi.

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Akın Akınözü ile yardımcı yönetmen arasında tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında ünlü oyuncunun bazı tehditlerde bulunduğuna yönelik de iddialar ortaya atıldı.

Henüz kulaktan kulağa yayılan bir iddia olarak değerlendirilebilecek olan bu tartışma ile ilgili, ünlü oyuncunun bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Miran karakteri ile büyük bir üne kavuşan, hem yerli hem de yabancı milyonlarca dizi hayranı tarafından ilgi gören Akın Akınözü, son yılların en hızlı kariyer çıkışı yapan isimlerinin başında geliyor.

Ebru Şahin ile birlikte dizide başrolde yer alan oyuncunun set ekibi ile problemler yaşadığı, hatta çekimleri çeşitli nedenlerle yavaşlattığına yönelik iddialar da ortaya atıldı.