Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü geri döndü! Bu fotoğrafı paylaştı..
Hercai dizisinin Miran'ı yakışıklı oyuncu Akın Akınözü dizideki rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hercai dizisinin sezon finalini sonrasında ise 21 gün bedelli olarak askere gitti.Döndüğünde paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Instagram hesabında askerlik fotoğrafını paylaşayan oyuncu "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..." notunu düştü.