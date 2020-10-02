Hercai dizisinin setinde koronavirüs alarmı! Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıktı

Hercai dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı ve tüm ekibe test yapıldı. Başka vakaları önlemek adına sete ara verilmesi planlandı, ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

MACİT SONKAN KİMDİR?

Macit Sonkan, 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunudur. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle devam etmektedir. Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.

Dost Eller, Ateşten Günler, Süper Baba, Çiçek Taksi, Gurbetçiler, Köşe Kapmaca, Tersine Akan Nehir, Yasemince, Artık Çok Geç, Hayalet, Aşkımızda Ölüm Var, Alanya Almanya, Ezo Gelin, Hasret, Dede Korkut Hikayeleri, Aşk Bir Hayal gibi yapımlarda yer alan Macit Sonkan şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Nasuh Ağa karakterine hayat vermektedir.