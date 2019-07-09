Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında bilinmeyenler! Merak edilenleri açıkladı

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren ve dizide Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü ile çok yakıştırılan Ebru Şahin, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Güzel oyuncunun başarılı performansı izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. İstanbullu Gelin dizisinde Burcu karakterine hayat verdikten sonra Hercai dizisinde başrol oynamaya başlayan ve bu dizide yıldızı parlayan Şahin, hakkındaki bilinmeyenleri açıkladı.

EBRU ŞAHİN, BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

Hercai dizisiyle hayat verdiği Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, hakkında merak edilenlerle ilgili Dizi TV programına konuştu.

Ebru Şahin, hakkında bilinmeyenleri açıkladı! Dikkat çeken itiraflar...27 yaşındaki Şahin, doğma büyüme İstanbullu olduğunu ama ailesinin Tekirdağlı olduğunu dile getirdi.

Ebru Şahin, hakkında bilinmeyenleri açıkladı! Dikkat çeken itiraflar...Modayla ilgili sorulara eski dönem kıyafetlerini daha çok sevdiğini, Vintage tarzını tercih ettiğini anlattı. Özellikle anneannesinin hala gardrobunda bulunan kıyafetlerini giydiğini belirten oyuncu, eski döneme ait elbiseler, etekler ve fularla bayıldığını da sözlerine ekledi.

BİT PAZARI MÜDAVİMİ!

Pek çok ünlünün aksine birkaç mağaza yerine bit pazarını tercih ettiğini açıklayan Ebru Şahin, "Bit pazarlarını çok seviyorum. Eski parçaları çok seviyorum. Çok gitmişliğim de vardır" dedi.

OLMAZSA OLMAZ GİYSİSİ AYAKKABI!

Güzel oyuncu, aynı zamanda bir ayakkabı tutkunu çıktı. Özellikle bot tarzı ve kaba spor ayakkabıları çok beğendiğini söyleyen Şahin, günlük hayatında spor giyinmeyi tercih ettiğini söyledi.

Ayrıca oyuncu, yüksek topuklu ayakkabıları da çok sevdiğini belirtti.

Üstelik pek çok kadının uzun saatler üzerinde duramadığı topukluları, çok rahat bir şekilde taşıdığını da sözlerine ekledi.

SAÇLARI İLE İLGİLİ SIRRINI AÇIKLADI!

Özellikle kıvırcık saçlarıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Şahin, sadelikten ve doğallıktan yana olduğunu açıkladı.

Şahin, "Sık sık bakım yapmaya özen gösteriyorum.

Doğal maske tarifleriyle işlem yapıyorum.

Boya ve fönden uzak duruyorum." diyerek hayranlarına da doğallıktan yana olmalarını önerdi.