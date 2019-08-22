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  3. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin geri döndü! Bu mesajı yayınladı

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin geri döndü! Bu mesajı yayınladı

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin geri döndü! Bu mesajı yayınladı

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri milyonların sevgilisi olan Ebru Şahin dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'e geri döndü. Ebru Şahin, Hercai dizisinde Miran Aslanbey'i canlandıran Akın Akınözü ile hayranlarına bir mesaj gönderdi.

Reyting rekorları kırdıkları sezonun ardından tatile çıkan Ebru Şahin Phuket Adası'ndaki tatilini noktaladı. Genç oyuncu geçtiğimiz hafta yeni bölüm çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Ebru Şahin dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile yayınlandıkları mesajda 'Başladık mı biz başladık. Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz' dedi. 

Ayrıca ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranları tarafından adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu...



İŞTE EBRU ŞAHİN'İN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR

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