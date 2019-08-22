Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin geri döndü! Bu mesajı yayınladı

Reyting rekorları kırdıkları sezonun ardından tatile çıkan Ebru Şahin Phuket Adası'ndaki tatilini noktaladı. Genç oyuncu geçtiğimiz hafta yeni bölüm çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Ebru Şahin dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile yayınlandıkları mesajda 'Başladık mı biz başladık. Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz' dedi.

Ayrıca ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranları tarafından adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu...







İŞTE EBRU ŞAHİN'İN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR

Maşallah Allah nazarlardan saklasın sizi.. hep gülsün yüzünüz, hiç bitmesin ışıl ışıl parıldayan nurunuz.

Salıncakın gerçek sahibi geldi bebeleri pistten alalım

Güzel bir kelebek gördüm sanki

Melekler adasından mı geldin

Yaaa çiçeğim nasıl da mutlu sen hem mutlu ol

Gülünce çok güzel olduğunu söylemiş miydik?