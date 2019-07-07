Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, filmi için imaj değiştirdi!

Hercai dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin’in yeni filminin çekimleri başladı. Sevilen oyuncu Ebru Şahin, yeni filminde İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısında. Yönetmenliğini Umut Ertek'in üstlendiği, 1980'li yıllarda geçen dram filminde Ebru Şahin, akıl hastanesinde tedavi gören Menekşe’ye hayat verecek. Film setinden yayınlanan ilk karelerde güzel oyuncu Şahin’in tarz değiştirdiği gözlerden kaçmadı.

EBRU ŞAHİN’DEN “ŞUURSUZ AŞK” DEĞİŞİMİ

'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin dizinin sezon finalinin ardından hemen 'Şuursız Aşk' isimli sinema filminin çekimlerine başladı. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Menekşe karakterine hayat vereceği Şuursuz Aşk filminde, İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısına geçti. Hacıoğlu filmde 'Yusuf' adlı engelli bir simitçiyi canlandıracak. Hacıoğlu ile Şahin'in film için tarz değiştirdikleri dikkatlerden kaçmadı.