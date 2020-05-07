Hercai dizisinden hayranlarını üzecek karar! Zorunlu sezon finali yaptı

Hercai'nin 2.sezonu için yeni bölümleri bekleyen Hercai hayranları, uzunca bir süre daha beklemek durumunda…

Hercai dizisi son yayınlanan 38.bölümü ile birlikte sezon finali yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle Midyat’ta bu sezon için yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Banu Akdeniz’in sahibi olduğu Mia Yapım son kararını verdi. Bu ortamda dizinin yeni bölümlerinin çekilmesi mümkün bulunmadı.

Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nü buluşturan Hercai dizisi, 2020-2021 sezonuna kadar ara vermiş oldu. Salgın nedeniyle ekibin büyük bir çoğunluğu İstanbul’a dönmüştü.

Ancak Midyat’ta kalan 3 oyuncu için seyahat yasağı nedeniyle özel izin çıkartılarak İstanbul’a dönüşleri sağlandı.