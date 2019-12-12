Hercai dizisinde Yasak Elma'dan flaş transfer! O ünlü isim kadroya dahil oldu

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Yasak Elma ve Çukur dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Ahmet Kayakesen, Hercai'nin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun rolü ise henüz merak konusu. Ünlü oyuncunun dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

5 Ocak 1984 doğumlu Ammet Kayakesen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Kayakesen, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise oğlak.

Ahmet Kayakesen 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Çılgın Dersane dizisi ile kariyerine adım atmıştır ve Kocamın Ailesi dizisi ile ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Şimdilerde ise Hanım Köylü dizisinde yer almaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında rol aldığı Çılgın Dersane 3 filmiyle adım atan Ahmet Kayakesen, 2014 yılında Fox TV'deki Kocamın Ailesi adlı dizide, 2016'da ise Star TV'deki Hanım Köylü dizisinde oynamıştır. Hanım Köylü reytingleri düşük gelince dizi erkenden yayından kaldırıldı.

OYNADIĞI DİZİLER

2015 - Kocamın Ailesi - (Fatih Saraçlı)

2016 - Hanım Köylü - (Buralı İsmail)

2016 - Aşk Yalanı Sever - (Hayrettin)

2016 - Kertenkele: Yeniden Doğuş - (Murat Komiser, Ay Yıldızlı Adam, Kertenkele)

2017 - Savaşçı - (Üsteğmen Burak Komutan)

2017 - İki Yalancı - (Alp)

2018-2019 - Yasak Elma - (Hakan Kurtuluş)

2019 - Çukur - (Kerem Karahan)

OYNADIĞI FİLMLER

2014 - Çılgın Dersane 3 - (Ercü)

2017 - Seni Gidi Seni - (Bülent)

2018 - Koca Bulma Sanatı - (Tibet)

2019 - İstanbul - (Salih)