Hercai dizisinde flaş gelişme! O önemli isim diziye veda ediyor

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü buluşturan Mia Yapım imzalı "Hercai" dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgi görüyor. Atv'de seyirciyle buluşan dizinin ilk bölümünde Servet Pandur'un yerine son anda ekibe dahil olan Feride Çetin diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Mardin'de çekilen dizide Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin hamileliği nedeniyle mesleğine zorunlu bir ara verecek. Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile evlenen oyuncu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Dizide de hamile sahneleri yazılan oyuncu "Hercai"den 29.bölüm itibariyle ayrılacak. (TV100.COM / Birsen Altuntaş)