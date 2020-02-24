Hercai dizisinde flaş ayrılık! O isim kadroya veda ediyor

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü buluşturan dizinin ekibiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziyi ilk bölümünden itibaren yöneten Cem Karcı'nın Mardin'de çekilen projeden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

YENİ YÖNETMEN KİM OLACAK?

Çok yorulduğunu belirten Karcı'nın yapımcı Banu Akdeniz'le karşılıklı konuşarak bu kararı aldığı konuşuluyor. Dizinin yeni yönetmeninin kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Dizinin yeni yönetmeninin 9 Mart'ta final yapacak olan Vuslat dizisinin yönetmeni Barış Yöş olacağı konuşuluyor.