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  • Hercai dizisi final mi yapıyor? Yapımcıdan açıklama geldi!
28 Eylül 2020 Pazartesi 17:10 | Son Güncelleme:

Hercai dizisi final mi yapıyor? Yapımcıdan açıklama geldi!

Hercai dizisi final mi yapıyor" Yapımcıdan açıklama geldi!

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin erken final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezonun rekortmen dizisi Hercai, cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde totalde 3,80 AB'de 1,67 ABC1'de 2,67 reytingle günü tamamlamıştı. Geçen bölüme göre düşüşte olan dizi için final kararı alındığı iddia edildi.

Bu iddia sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan yapımcı Banu Akdeniz, "Hercai final yapmıyor. Daha anlatacak çok hikayemiz var" dedi. Banu Akdeniz'in açıklamasının ardından dizinin hayranları rahat bir nefes aldı.

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