Hercai dizisi can suyu oldu! Herkes akın akın oraya gidiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile de büyülüyor. Bu zenginlikleri görmek isteyen Hercai hayranları, hem Mardin yemeklerini tatmak hem de Midyat'taki Şadoğlu Konağı'nın en tepesinde fotoğraf çektirmek için günübirlik turlar düzenliyor..

Geçtiğimiz aylarda ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Hercai' dizisi çekimlerin yapıldığı Mardin ve Diyarbakır'ı ihya etti. Ekonomik ve turistik anlamda şehre büyük bir getiri sağlayan dizi hem esnafa hem de bölge turizmine can suyu oldu.

Hercai'nin başrol oyuncularından Miran ve Reyyan'ın atlar üzerinde buluştuğu Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü, Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri Mardin Midyat Sıla Konağı ve Gurs vadisi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Midyat'taki Şadoğlu Konağı'nın en tepesinde fotoğraf çektirmek isteyen turistler günübirlik turlarla Mardin'e geldi.

Dizinin başarısı yurtdışında da ses getirdi. Yalnızca 4 bölüm yayınlandıktan sonra Romanya'da da gösterilmesi için satılan aTV'nin çiçeği burnunda dizisi Hercai, yurtdışından 20 ülkeden teklif aldı. Anadolu'nun coğrafyasını, mutfağını ve geleneklerini deneyimlemek için yerli turist için de bir kapı aralayan dizi yurtdışı gösterimleriyle birlikte bölgenin ekonomik ve turistik gücünü daha da artıracak. ATV'nin 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi 26 ülkede, 'Kırgın Çiçekler' dizisi16 ülkeye ihraç edildi. Dünyanın dört bir yanında izlenilen ATV Dizileri, Türkiye'nin dizi satışlarıyla yurtdışından elde ettiği 300 milyon dolarlık pastanın da büyük bölümünü oluşturuyor.