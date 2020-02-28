Hercai bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat Cuma ATV yayın akışı

Hercai dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Şubat ATV yayın akışında Hercai var mı? ATV’de ekrana gelen dizinin 34. Bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı. Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olacak. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyleyecek.

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?



Hercai dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışına göre bu akşam ekrana gelecek.

28 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00:20 Son Durak