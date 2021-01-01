Hercai bu akşam var mı, neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayın hayatına başlayacak. Peki, Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai dizisi son olarak 53. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu bulunuyor.

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Hercai'de gün değişikliğine gidildi. Sevilen dizinin yeni yayın günü Pazar olarak açıklandı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?