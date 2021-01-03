ATV'nin severek takip edilen dizilerinden biri olan Hercai'nin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayınca izleyenler, konuya yönelik arama yapmaya başladı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan dizi pazar gününe alınmıştı. Yayınlanan son bölümde Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda olay yaratmıştı. Peki, Hercai bu akşam var mı, neden yok? Hercai 54. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Hercai bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizisi yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan diziler arasında yerini aldı. Bu hafta çoğu dizinin yeni bölümleri verilmedi.

HERCAİ 54. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hercai 54. yeni bölümü 10 Ocak Pazar akşamı sevenleri ile buluşacak.

HERCAİ 53. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?