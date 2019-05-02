Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde Reyyan gidiyor mu?

Hercai’nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Hercai’nin yeni bölümünde olaylar bitmiyor. Miran “Gidecek yer bırakmadılar kıza. Şu göğün altında solunan havayı dar ettiler. Neresinden tutsa elinde kalacak. İstemeyerek yaptı.” der. Miran sürpriz bir şekilde Hazar’a silah çeker. Hazar Reyyan’a “Öylesine hırsla yanan gözler, kimseye kıymetle bakamaz.” der. Azar Reyyan’ı sevse de sevgisinin karşılıksız olduğunu bilmektedir. Azat Reyyan’a “Sevmekten daha zor olan, sevilmemeye katlanmak. Yaşarken ölmeyi öğretiyor bana. Yaktığın ateşte sen de yan diyor.” der. Reyyan kaçıp gidiyor. Gül “Ablam yok, gitmiş.” diye eve haber veriyor.

HERCAİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor? Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak! Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor! Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!