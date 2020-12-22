Hercai 53. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair detayları izleyici ile buluşturuyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu bulunuyor. Mardin Midyat'ın büyülü atmosferinde çekilen dizinin son bölümde Miran'ın cinayetle suçlanması geceye damga vurmuştu. Hercai 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 53. bölüm ne zaman?

HERCAİ 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 53. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

Hercai günü mü değişti? Hercai yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir.

Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister. Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.