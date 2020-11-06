Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 46. bölümde neler oldu?

Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu sık sık yayınlanmaya devam ediyor. ATV ekranında seyirci karşısına çıkan Hercai yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Reyyan ve Miran'ın konağa gelmesiyle, dengeler değişmeye başladı. Büyük ilgi gören dizi Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 47. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimize ekleyeceğiz.

HERCAİ 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur.

Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar.

Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır.

Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.