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  • Hercai 45. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 44. son bölümde neler yaşandı?
26 Ekim 2020 Pazartesi 19:36 | Son Güncelleme:

Hercai 45. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 44. son bölümde neler yaşandı?

Hercai 45. yeni bölüm fragmanı geldi mi" Hercai 44. son bölümde neler yaşandı"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizide Reyyan ile Miran'ın imkansız aşkı izleyiciyi ekrana kilitliyor. Tüm dizi takipçileri Hercai 45. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 44. son bölümde neler yaşandı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

Hercai 45. yeni bölüm fragmanı tüm dizi takipçileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Hercai son olarak 44. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Hercai'nin son bölümünde Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüze geldi ve nefesler kesildi.

HERCAİ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Son olarak 44. bölümü ile seyiricinin karşısına çıkan Hercai'nin 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

HERCAİ 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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