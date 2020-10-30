Hercai 45. bölümde Miran rüzgarı! Hercai 46. bölüm fragmanı yayında mı?

Hercai 45. bölüm bu akşam ekranlara geliyor. Geçen bölümünde Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan zor zamanlardan geçiyor. Hercai'de Miran'ın dönüşüyle tüm dengeler alt üst olacak. Her Cuma ATV'de yayınlanan Hercai 45. bölümünün ardından 46. bölüm fragmanı izleyici ile buluşacak.

HERCAİ 45. BÖLÜM ÖZETİ

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir.





Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır.

Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur.

Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

HERCAİ 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hercai 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize ekleyeceğiz.