Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 42. bölümde neler olacak?

Cuma akşamları ekrana gelen Hercai 42. bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor. Saat 20.00'da başlayan dizide yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak gibi duruyor. Hercai 42. bölümde Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırıyor.

HERCAİ 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Hercai'nin bu akşam ekrana gelecek olan 42. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





HERCAİ 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intkamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir. Bu ayrılık, aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır.

Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır.

Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddemeyeceği bir teklif sunar.