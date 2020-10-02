Hercai 41. bölüm izleme linki! Hercai 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 41. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide sular durulmuyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizinin 41. bölümünde Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Hercai 41. bölüm özeti ve 42. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



HERCAİ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?

HERCAİ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!