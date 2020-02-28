Hercai 34. bölüm izle! Hercai 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 35. yeni bölüm fragmanı 34. son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai’nin 28 Şubat Cuma günü yayınlanan 34. bölümünde Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Hercai yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde…

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HERCAİ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir?

Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar. Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır. İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.

HERCAİ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!