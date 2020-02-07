Hercai 31. bölüm izle! Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yeni bölüm fragmanı diziyi takip eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai reyting sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Dizinin 7 Şubat Cuma günü yayınlanan son bölümünde Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir. Hercai 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.

HERCAİ 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!