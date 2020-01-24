Hercai 29. bölüm izle! Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv’nin sevilen dizisi Hercai yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer aldığı Hercai cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son bölümde Azize Nasuh’un canını yakmak için çiftliği ateşe veriyor. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşıyor. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşüyor. Reyyan bu olaylardan sonra yangının çıkaran kişinin peşini de bırakmıyor. Peki, Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

HERCAİ 29. BÖLÜM ÖZETİ

24 Ocak Cuma akşamı yayınlanan Hercai son bölümünde, Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe veriyor. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer. Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır. Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar.

Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır. Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.

HERCAİ 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!