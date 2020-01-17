Hercai 28. son bölüm izleme linki! Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu gelecek bölümde neler olduğunu merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai Cuma günü izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor. Son bölümde Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Hercai yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimizde...

HERCAİ 28. BÖLÜM ÖZETİ

"Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz..."

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?

HERCAİ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!