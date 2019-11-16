Hercai 22.bölüm fragmanında Reyyan'dan şok sözler.. 'Artık bitti'.. Hercai 21.son bölümde neler yaşandı?

Hercai 22.bölüm fragmanı arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 21.bölümü ile dün ekranlara geldi. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. 21. bölümün yayınlanmasının ardından dizinin sevenleri Hercai 22.bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte yanıtı..

HERCAİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai yeni bölümde Miran hiç beklemediği bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Hazar Şadoğlu'na yapılan saldırıdan sorumlu tutulan Miran, Reyyan'ın büyük tepkisiyle karşılaşıyor. Reyyan, 'Artık bitti' sözüyle aşka son noktayı koyarken, Miran ise masum olduğunu anlatmaya çalışıyor. Fragmanda Fırat Demiralp'in ise "Hazar Şadoğlu'nun damarlarında Miran'ın kanı dolaşıyor" sözü dikkat çekiyor.

HERCAİ 21.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.

Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?