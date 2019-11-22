Hercai 22. son bölüm izleme linki! Hercai 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı Hercai Cuma günü yayınlanan diziler arasında ilk sırada yer alıyor. İmkansızdan doğan bir aşkın hikayesini anlatan dizi Mardin’in Midyat ilçesinde geçiyor. Son bölümde Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir. Hercai 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

HERCAİ 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?

HERCAİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!