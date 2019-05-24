Hercai 12. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hercai son 11. bölüm izle Reyyan ne yapacak?

Hercai 12. Yeni bölüm fragmanı son bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra yoğun ilgi görüyor. Hercai son 11. Bölümde neler oldu? Her hafta reyting rekorları kıran sevilen dizi Hercai’de sular bir türlü durulmuyor. Miran, Reyyan’ı ikna etmek için çabalıyor. Reyyan ise kalbini bir anlık dinlese de bu kararından vazgeçiyor. 11. Bölümde Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans istiyor. Miran, “Reyyan, herkes ikinci bir şansı hak eder. Bana hayatından sadece bir 24 saat ver. Eğer bir gün sonra hala istemiyorsan Miran Aslanbey bu dünya üzerinden silinecek. Bu kadar zalim olmaz, benden zalim olma.” diyor.

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

"Herkes ikinci bir şansı hak eder..."

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

HERCAİ HAYRANLARI SINIR TANIMIYOR

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine erişen Hercai, hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin devam ettiği Mardin'de, dizi ekibini şoka uğratan bir olay yaşandı. Sahnenin çekileceği bölgeye giden set ekibi, Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin anne ve babasına ait olan mezar taşının yerinde olmadığını fark etti. Arama çalışmalarından sonra bir sonuca ulaşamayan dizi ekibi, dizinin fanları tarafından mezar taşının yerinden sökülerek götürüldüğünü öğrendi.

Bu gülünç olay karşısında ne yapacaklarını bilemeyen dizi ekibi mezar taşını yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.