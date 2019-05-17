Hercai 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Hercai 11. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hercai son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan gibi isimler bulunuyor. Hercai 10. Bölümde Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçiyor. Miran ve Nasuh arasında gerginlik yaşanıyor. Hercai 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alacak.

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

"Reyyan, görmüyor musun seni çok seviyor!"

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı?

Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

HERCAİ HAYRANLARI SINIR TANIMIYOR

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine erişen Hercai, hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin devam ettiği Mardin'de, dizi ekibini şoka uğratan bir olay yaşandı. Sahnenin çekileceği bölgeye giden set ekibi, Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin anne ve babasına ait olan mezar taşının yerinde olmadığını fark etti. Arama çalışmalarından sonra bir sonuca ulaşamayan dizi ekibi, dizinin fanları tarafından mezar taşının yerinden sökülerek götürüldüğünü öğrendi.

Bu gülünç olay karşısında ne yapacaklarını bilemeyen dizi ekibi mezar taşını yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.