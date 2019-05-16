Hercai fragmanı Reyyan Miran'a mı dönüyor? Hercai 10. Bölüm fragmanı yayında!

Hercai 10. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hercai son bölümde Miran, Reyyan’ın tüm engellemelerine rağmen onun yanından ayrılmadı. Aralarında atışmalar yaşansa da Miran vazgeçmedi. Reyyan’ı akrep sokması ile tartışmaları yarım kaldı. Miran sevdiğinin elini tutarak bu zor geceyi atlatmasına yardım etmek istedi. 10. bölüm fragmanında Miran, “Bu konaktaki herkes şahidim olsun. Seni boşuyorum Gönül” diyor. Gönül Miran’ın ayaklarına kapanıyor ve ağlıyor. Daha sonra Miran Reyyan’a, “Bakma bana öyle… Valla çok zor. Sen böyle bakınca tam şuraya bıçak saplanıyor.” diyor. Fragman sonunda Reyyan Miran’ın yanına geliyor. Miran, “Buradasın, bana geldin…” diyor. Reyyan’ın ne cevap vereceği merak konusu.

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai yeni bölüm fragmanı yayında. Fragmanda Miran, “Bu konaktaki herkes şahidim olsun. Seni boşuyorum Gönül” diyor. Gönül Miran’ın ayaklarına kapanıyor ve ağlıyor. Daha sonra Miran Reyyan’a, “Bakma bana öyle… Valla çok zor. Sen böyle bakınca tam şuraya bıçak saplanıyor.” diyor. Fragman sonunda Reyyan Miran’ın yanına geliyor. Miran, “Buradasın, bana geldin…” diyor. Reyyan’ın ne cevap vereceği merak konusu.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra, Azat'ın sözlerinden sonra Reyyan ile konuşmak istedi. Azat, ailesine Reyyan ile yarın evleneceğini söyledi. Yaren ağabeyini desteklerken Azat ona da pas vermedi. Miran, Azat'ın sözlerinden sonra Fırat ile salıncağın yanına gitti.

Miran, Reyyan’ın tüm engellemelerine rağmen onun yanından ayrılmadı. Aralarında atışmalar yaşansa da Miran vazgeçmedi. Reyyan’ı akrep sokması ile tartışmaları yarım kaldı. Miran hastaneye götürmek istese de ilaç olduğunu söyleyerek onu vazgeçirdiler. Reyyan’ı zor bir gece bekledi. Miran sevdiğinin elini tutarak bu zor geceyi atlatmasına yardım etmek istedi.

Hazar, Dilşah'ın mezarlığına gitti. Ağlayarak içini döktü ve ‘neden ben ölmedim' dedi. Hazar yüreğindeki yangını anlattı. Miran'ın onu düşman bellediğini ve haksız yere intikam aldığını söyledi. Tam o sırada Miran geldi. Hazar'I görünce yakasına yapışıp hesap sordu. Üstüne bir de silah çekti. Hazar, ‘kimsenin namusunu kirletmedim, babanı öldürmedim. Anneni sevdim' dedi.