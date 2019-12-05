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  3. Her Yerde Sen'in yıldızları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili! Aşk iddiaları güçlendi

Her Yerde Sen'in yıldızları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili! Aşk iddiaları güçlendi

Her Yerde Sen'in yıldızları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili! Aşk iddiaları güçlendi

Kısa bir süre önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı.

Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat’ın, tatile gittiği iddia edildi. Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Öte yandan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasına Furkan Andıç’ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı. Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti.


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
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