Her Yerde Sen izleyicisine kötü haber! Her Yerde Sen bugün final yapıyor! İşte fragman..

Her Yerde Sen dizisi FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yerini alıyordu. Ancak reytinglerde istediğini bulamayan dizi için izleyicilerini üzecek haber geldi. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizi için final kararı alındı. Her Yerde Sen dizisi 23. bölümü ile bugün final yaparak ekranlara veda edecek. Her Yerde Sen final bölümünde neler olacak? İşte fragman..

HER YERDE SEN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir. Bu mutlu günde Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

HER YERDE SEN DİZİSİ KONUSU

Aynı evde yaşamak zorunda olan Kerem ve Selin’in aşk hikayelerinin anlatıldığı Her Yerde Sen dizisinde iki isimden biri çalıştığı şirkete diğeri de yönetici olarak atanır ve işler çığırından çıkar. Fox TV ekranlarının iddialı yapımları arasında bulunan Her Yerde Sen dizisinde; Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’a Beste Kökdemir, Binnur Şerbetçioğlu, Ayşe Tunaboylu, Aslıhan Malbora ve Aziz Caner gibi isimler eşlik ediyor.