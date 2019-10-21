Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar

Geçtiğimiz yaz aylarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümlerinde aldığı reytinglerle kanalın yüzünü güldüren 'Her Yerde Sen' dizisi için flaş bir karar alındı. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın başrollerinde yer aldığı dizinin reytingleri yeni sezonun başlamasıyla birlikte yerle bir oldu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

'Her Yerde Sen', son bölümleriyle reytinglerde ilk 10'a bile giremedi. Hal böyle olunca dizi için beklenmedik bir karar verildi. Yayınlandığı cuma akşamları kendisine göre bir izleyici kitlesi kazanan dizinin yayın günü değişti ve cumartesi günleri yayınlanmasına karar verildi.