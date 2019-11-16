Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 22. son bölüm izleme linki!

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Her Yerde Sen Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Final yapacağı duyurulan dizinin son bölümlerine olan ilgi arttı. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın yer aldığı dizi romantik komedi alanında izleyenlerini eğlendirmeyi başarıyor. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eylül’ün evindeki karşılaşma yüzünden herkes Burak’a tepkilidir. Demir, artık Selin’le aralarındaki problemleri tamamen çözmek için radikal bir karar alır, yeni kurallar koyar. Selin bu yeni kurallara uymamak için, Demir ise uymasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Şirkette işler yoluna girerken Artemim’i başka bir tehlike beklemektedir.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!