Her Yerde Sen 22.bölüm fragmanı yayında! Her Yerde Sen yeni bölümde neler oluyor?

Her Yerde Sen 22.bölüm fragmanı arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen dizisinin 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden Her Yerde Sen dizisinin final yapıp yapmacağı merak ediliyor. Aynı evde yaşamak zorunda olan Kerem ve Selin’in aşk hikayelerinin anlatıldığı Her Yerde Sen 22.bölüm fragmanı haberimizde..

Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanında yeni yeni arası düzelen Demir ile Selin atışmaya devam ediyor. Fakat Arda'nın gelişi Demir'i rahatsız ediyor. Hele bir de Selin'le Arda'nın yemeğe çıkacak olması Demir'i deli ediyor.

HER YERDE SEN FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 23. bölümde ekrana veda edecek. Öte yandan dizi, dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dizinin reytingleri düşünce yayın günü değiştirilmişti. Ancak bu da çözüm olmayınca dizinin erken final yapmasına karar verildi. Dizinin yapımcısı tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdi.

HER YERDE SEN 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evden ayrılan Demir tüm sorunları çözmek için harekete geçer. Şirketteki ağırlığını artırması, Burak’la arasındaki gerilimi yükseltir ve Demir’e karşı yeniden harekete geçmesine neden olur.

Evde yalnız kalamayan Selin ise sürekli arkadaşlarını davet etmektedir. Sürpriz bir misafirin gelişi Selin’i sevindirirken Demir engeliyle karşılaşır. Eylül’ün kendisinden uzaklaştığını düşünen Burak ani bir kararla yeni sorunlara yol açar.

HER YERDE SEN DİZİSİ KONUSU

Aynı evde yaşamak zorunda olan Kerem ve Selin’in aşk hikayelerinin anlatıldığı Her Yerde Sen dizisinde iki isimden biri çalıştığı şirkete diğeri de yönetici olarak atanır ve işler çığırından çıkar. Fox TV ekranlarının iddialı yapımları arasında bulunan Her Yerde Sen dizisinde; Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’a Beste Kökdemir, Binnur Şerbetçioğlu, Ayşe Tunaboylu, Aslıhan Malbora ve Aziz Caner gibi isimler eşlik ediyor.