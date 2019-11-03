Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 20. son bölüm izleme linki sizlerle

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Her Yerde Sen yine eğlenceli bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı da diziye ilgi duyanlar tarafından merak edilmeye başladı. Yapımcılığı Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Aybüke Pusat ve Furkan Andıç yer alıyor. Peki, Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HER YERDE SEN 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda’da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir’e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin’le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!