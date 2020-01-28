'Her üçlük sayı için 100 dolar' çığ gibi büyüdü
Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, takımının Washington Wizards’a 124-112 yenildiği karşılaşma öncesi deprem mağdurları için yardım kampanyası başlattı.
Oynayacakları maçta attığı her üçlük sayı için 100 dolar bağışlayacağını duyuran Cedi Osman’ın yardım eline Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben ve Yusuf Yazıcı gibi birçok isim destek verdi. Ünlü basketbolcu maç sonrası ise, ‘’Toplam 25 üçlük oldu. Burada toplam 385 bin birikti’’ açıklamasını yaptı.