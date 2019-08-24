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  3. Hepsi Grubu'nun üyesi Gülçin Ergül, kedisi için şarkı yazdı!

Hepsi Grubu'nun üyesi Gülçin Ergül, kedisi için şarkı yazdı!

Hepsi Grubu'nun üyesi Gülçin Ergül, kedisi için şarkı yazdı!

Dağılan Hepsi Grubu'nun üyelerinden biri olan şarkıcı Gülçin Ergül, kedisi 'Dudi' için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, gruptan ayrıldıktan sonra tek başına müziğini yapmaya devam ediyor. Son olarak Ergül, kedisi 'Dudi' için bestelediği bir şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Kedim Dudi’yi çok özleyince ortaya böyle bir şarkı çıktı" notunu düşen şarkıcı, bu parçasıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE GÜLÇİN ERGÜL'ÜN KEDİSİ İÇİN YAZDIĞI O ŞARKI:

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